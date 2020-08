Monopoli: sesso in auto in una strada del centro. Intervento della polizia locale, cosa rischiano il 26enne e la ventenne Agenti allertati da abitanti della zona (Di domenica 30 agosto 2020) Fino a trentamila euro. È ciò che rischiano di pagare i due ragazzi (lui 26 anni, lei 20) sanzionati dagli Agenti di polizia locale di Monopoli. Agenti che erano stati allertati da abitanti in una zona centrale del paese, non esattamente entusiasti di ciò che stava avvenendo nella macchina. Sul sedile posteriore i due giovani stavano facendo sesso. L'articolo Monopoli: sesso in auto in una strada del centro. Intervento della polizia locale, cosa rischiano il 26enne e la ... Leggi su noinotizie

baritoday : Sesso in auto in pieno centro a Monopoli: nudi sotto gli occhi dei passanti, multata giovane coppia… - NoiNotizie : Monopoli (#Bari): sesso in auto in una strada del centro. Intervento della polizia locale, cosa rischiano il 26enne e la ventenne - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Monopoli, sesso in auto in pieno giorno: arriva la polizia, rischiano maxi multa da 30mila euro - rep_bari : Monopoli, sesso nell'auto in città: arrivano i vigili, la coppia rischia 30mila euro di sanzione [aggiornamento del… - leggoit : Monopoli, sesso in auto in pieno giorno: arriva la polizia, rischiano maxi multa da 30mila euro -