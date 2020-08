Modella insultata sul web, scoppia il caso di Armine: 'Brutta, non adatta a sfilare' (Di domenica 30 agosto 2020) Quello di Armine Harutyunyan ormai un caso: lei la Modella di Gucci inserita fra le 100 donne pi belle del mondo ma al centro di insulti da parte di chi non la ritiene "abbastanza bella" per calcare ... Leggi su gazzettadelsud

libera_libera : #gentedimerda ne abbiamo? A vagoni...! #30agosto #Armine, la modella di #Gucci attaccata e insultata per la sua bel… - SserCarlo81 : RT @Amaaaaanu: Ecco Arsilvia, la modella di Gucci attaccata e insultata per la sua bellezza. Senza motivo ecco si vede la bellezza https://… - Lspazio1 : RT @dedoraffa: Armine, la modella di Gucci attaccata e insultata per la sua bellezza ‘anticonvenzionale’ - mau13_mau : RT @Amaaaaanu: Ecco Arsilvia, la modella di Gucci attaccata e insultata per la sua bellezza. Senza motivo ecco si vede la bellezza https://… - CuocoFiorellino : RT @Amaaaaanu: Ecco Arsilvia, la modella di Gucci attaccata e insultata per la sua bellezza. Senza motivo ecco si vede la bellezza https://… -