Migranti, maxi sbarco a Lampedusa: 450 soccorsi ma scoppia la protesta (Di domenica 30 agosto 2020) Un barcone con centinaia di a bordo, circa 450 secondo una prima stima, è stato soccorso in nottata a 4 miglia da mentre rischiava di capovolgersi a causa del forte vento di scirocco. La tragedia è ... Leggi su leggo

LegaSalvini : ++++ ?????? MAXI-BARCONE CON 450 CLANDESTINI ARRIVATI A LAMPEDUSA STANOTTE! ++++ Conte? Tace. Lamorgese? Dice che… - Agenzia_Italia : Maxi sbarco di migranti a Lampedusa, in 450 su un peschereccio - SBrannetti : RT @Noiconsalvini: ++++ ?????? MAXI-BARCONE CON 450 CLANDESTINI ARRIVATI A LAMPEDUSA STANOTTE! ++++ Conte? Tace. Lamorgese? Dice che non c… - andrelettrico : RT @LegaSalvini: ++++ ?????? MAXI-BARCONE CON 450 CLANDESTINI ARRIVATI A LAMPEDUSA STANOTTE! ++++ Conte? Tace. Lamorgese? Dice che non c’è… - infoitinterno : Migranti, maxi sbarco a Lampedusa: 450 soccorsi ma scoppia la protesta -