Maltempo, evacuati due paesi in Alto Adige: chiusa la linea del Brennero (Di domenica 30 agosto 2020) Resta critica la situazione dovuta al Maltempo in tutto il territorio Altoatesino. Fino a domani, informa la Provincia di Bolzano, lo stato di protezione civile resta al livello Bravo. Non è stata ancora riaperta la statale del Brennero, chiusa dalla notte scorsa nei pressi di Campodazzo. I lavori di sgombero sono ancora in corso. chiusa nel pomeriggio anche la A22 tra San Michele e Bolzano Sud. Nel pomeriggio a chiusa si è verificata un’esondazione del fiume Isarco. La Protezione civile ha invitato la popolazione a lasciare le strade e le piazze pubbliche, e a portarsi nei piani superiori degli edifici. L’esondazione ha causato l’allagamento di alcune cantine e garage. L’ondata di piena ha raggiunto nel tardo pomeriggio l’abitato di ... Leggi su meteoweb.eu

TgrRaiTrentino : Alto Adige, aggiornamento maltempo. Evacuati a Chiusa - conciricco : RT @TgrRaiTrentino: Alto Adige, aggiornamento maltempo. Evacuati a Chiusa - avatar1dory : RT @TgrRaiTrentino: Alto Adige, aggiornamento maltempo. Evacuati a Chiusa - Trentin0 : Maltempo, chiusa l'A22 tra San Michele e Bolzano. L'Adige è esondato ad Egna, dove sono stati evacuati i residenti… - magicaGrmente22 : RT @TgrRaiTrentino: Alto Adige, aggiornamento maltempo. Evacuati a Chiusa -