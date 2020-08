L’ex consigliere di Obama e capo economista Fmi: “Dopo il Covid non si torni all’austerità. Serve un fisco che colpisca di più i ricchi” (Di domenica 30 agosto 2020) “L’esperienza con l’austerità non è stata esattamente positiva… E’ chiaro che i livelli del debito pubblico saranno sostanzialmente più alti e questo spingerà alcuni a insistere per fare marcia indietro e tornare all’austerità, ma sarebbe un errore”. Parola di Maurice Obstfeld, ex capo economista del Fondo monetario internazionale e consigliere economico di Barack Obama. Intervistato da El Pais, l’economista che ora insegna all’università di Berkeley dice di essere “molto più ottimista sul futuro post-pandemia della Ue rispetto a quello degli Stati Uniti, vista la risposta che hanno dato al virus. Qui i problemi aumenteranno nei prossimi mesi”. E avverte che già ora, mentre le ... Leggi su ilfattoquotidiano

