Il retroscena | Tonali | l’Inter si tira completamente fuori Via libera per un grande colpo Milan!

fuori, completamente fuori. L'Inter ha comunicato nelle ultimissime ore che non approfondirà per Sandro Tonali, ora il Milan può andare fino in fondo. Oltretutto il Milan stava andando avanti da solo, con grande autorevolezza e con la giusta tempistica. Cos'è accaduto da martedì sera quando l'Inter aveva consolidato la pole, così vi avevamo raccontato, pur non chiudendo l'operazione con Cellino? E' accaduto che il vertice con Conte di lunedì scorso ha cambiato completamente le carte in tavola, lo stesso Conte che con Tonali aveva anche parlato e per l'Inter era una priorità. Ora, non soltanto le cessioni ma anche la necessità di puntare su profili diversi (da qui l'assalto, ...

