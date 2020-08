I dati smontano i catastrofisti (Di domenica 30 agosto 2020) Federico Garau Dopo settimane di allarmismi, i numeri dimostrano come il coronavirus sia sotto controllo in Italia Siamo stati considerati come il Paese "untore" d'Europa (chi ricorda la cartina sul focolaio italiano della Cnn?), e per mesi in tutto il mondo si è parlato dell'Italia, a lungo in vetta per numero di contagi da Coronavirus. Qualcuno ha anche scherzato su quanto stava accandendo nella nostra penisola (come dimenticare lo spot sulla tv francesce della pizza al Covid), altri Stati ci hanno poi chiuso le porte per timore che portassimo in casa loro il virus. nodo 1866527 Gli italiani hanno sopportato in silenzio, cercando piuttosto una strada per uscire dalla crisi sanitaria senza precedenti che aveva investito la nazione. Uomini e donne hanno lottato contro il Coronavirus ed affrontato con coraggio momenti bui e disperati. Adesso la situazione è molto ... Leggi su ilgiornale

mohicani : @LegaSalvini Ineccepibile intervento di un esperto come il professore Ippolito che giustamente smonta le fake news… -

Ultime Notizie dalla rete : dati smontano I dati smontano i catastrofisti il Giornale Fossombrone, la minoranza smonta il "boom" dei flussi turistici

"Se c’è stato un aumento di presenze turistiche in città è per merito delle politiche regionali e anche perché con la pandemia gli italiani sono rimasti dentro ai patrii confini. Altro che ’Itinerari ...

Nei prestiti bancari alle imprese restiamo il fanalino di coda in Europa

Economia - La Bce smonta la presunta potenza di fuoco: a luglio sono cresciuti solo del 4,7%, contro il 7,3 di Madrid, il 11,8 di Parigi e il 5,6 di Berlino. Il Mef non diffonde i dati sui soldi effet ...

"Se c’è stato un aumento di presenze turistiche in città è per merito delle politiche regionali e anche perché con la pandemia gli italiani sono rimasti dentro ai patrii confini. Altro che ’Itinerari ...Economia - La Bce smonta la presunta potenza di fuoco: a luglio sono cresciuti solo del 4,7%, contro il 7,3 di Madrid, il 11,8 di Parigi e il 5,6 di Berlino. Il Mef non diffonde i dati sui soldi effet ...