Gp Belgio: niente gara per Sainz, problemi alla sua McLaren (Di domenica 30 agosto 2020) SPA - niente Gp del Belgio per Carlos Sainz. Il pilota spagnolo della McLaren nel giro di formazione ha rilevato "strani" rumori, ed è stato costretto al ritiro ancora prima del via, per un problema ... Leggi su corrieredellosport

