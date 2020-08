Gelosia, dubbi e insicurezze: ecco le sei nuove coppie non famose di Temptation Island - (Di domenica 30 agosto 2020) Francesca Galici Temptation Island ha presentato le sei nuove coppie che da settembre intratterranno il pubblico del mercoledì sera su Canale5 con la narrazione di Alessia Marcuzzi Sono già iniziate in Sardegna le registrazioni dell'edizione autunnale di Temptation Island, al via su Canale5 da mercoledì 9 settembre. Dopo il grande successo di luglio, il reality dei sentimenti è pronto a mettere alla prova altre sei coppie. La narrazione del racconto per la versione autunnale è affidata ad Alessia Marcuzzi, che raccoglie il testimone di Filippo Bisciglia. All'Is Morus Relais non è arrivata nessuna coppia vip in quest'edizione ma le coppie presentate sono pronte a regalare al pubblico serate di ... Leggi su ilgiornale

MandrilloBionic : @_Arimoon88 come t ho GIA' scritto prima, l'interesse si DIMOSTRA in BEN ALTRO modo, NON con la gelosia... mia 'mog… -

Ultime Notizie dalla rete : Gelosia dubbi Gelosia, dubbi e insicurezze: ecco le sei nuove coppie non famose di Temptation Island il Giornale Gelosia, dubbi e insicurezze: ecco le sei nuove coppie non famose di Temptation Island

Sono già iniziate in Sardegna le registrazioni dell'edizione autunnale di Temptation Island, al via su Canale5 da mercoledì 9 settembre. Dopo il grande successo di luglio, il reality dei sentimenti è ...

Temptation Island, svelata la sesta coppia: Serena e Davide e la gelosia

Svelata nelle ultime ore l’identità della sesta coppia che parteciperà ala reality show dei sentimenti Temptation Island. Un promo condiviso nelle scorse ore sui profili ufficiali del programma nei pr ...

Sono già iniziate in Sardegna le registrazioni dell'edizione autunnale di Temptation Island, al via su Canale5 da mercoledì 9 settembre. Dopo il grande successo di luglio, il reality dei sentimenti è ...Svelata nelle ultime ore l’identità della sesta coppia che parteciperà ala reality show dei sentimenti Temptation Island. Un promo condiviso nelle scorse ore sui profili ufficiali del programma nei pr ...