Flavio Briatore rivela le sue condizioni e quelle del figlio (Di domenica 30 agosto 2020) Flavio Briatore non è intubato, sta bene ed è stato dimesso dal San Raffaele Flavio Briatore, ha finalmente deciso di rompere il silenzio e rilasciare dichiarazioni ufficiali circa le sue condizioni di salute. Era ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, per una prostatite e per aver contratto oltretutto il coronavirus. Non è stato intubato. Ha respirato sempre da solo e non ha mai avuto bisogno dell’aiuto dell’ossigeno. Poi si è cercato di chiarire anche il caso Billionaire, il locale di Briatore all’interno del quale è scoppiato un vero e proprio focolaio di Covid. Oggi si sente sollevato dalla notizia che il figlio Nathan Falco sia risultato negativo al tampone anti covid. Il ragazzo dopo il ricovero ... Leggi su kontrokultura

