Fernando Errico sui concittadini contagiati: “Serve maggiore prudenza” (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto‘’Ieri sera il dipartimento per la prevenzione mi ha comunicato la positività al Covid-19 di 3 cittadini di San Nicola Manfredi’’. Così su in un video Facebook, Fernando Errico, sindaco di San Nicola Manfredi e candidato alle prossime elezioni regionali. “Si tratta – prosegue la fascia tricolore sannicolese – di una famiglia contagiata da un congiunto rientrato da una vacanza all’estero. Erano già in quarantena volontaria da qualche giorno e ora sono sottoposti a quarantena obbligatoria. Invito, tutti i cittadini non solo di San Nicola Manfredi ma del Sannio intero, a seguire poche e semplici regole per combattere la diffusione dell’infezione. Distanziamento sociale, rispetto di alcune regole igieniche ed uso della mascherina non ... Leggi su anteprima24

Annuncia la sua candidatura alle Elezioni Regionali, a tre settimane circa dal voto, il Dott.Fernando Errico e lo fa con Campania Libera. La lista civica a cui il Dott.Errico ha deciso di unirsi è a s ...

Il sindaco di San Nicola Manfredi, Fernando Errico, annuncia la sua candidatura alle Elezioni Regionali, a tre settimane circa dal voto. Si candiderà con ‘Campania Libera’. La lista civica alla quale ...

Annuncia la sua candidatura alle Elezioni Regionali, a tre settimane circa dal voto, il Dott.Fernando Errico e lo fa con Campania Libera. La lista civica a cui il Dott.Errico ha deciso di unirsi è a s ...