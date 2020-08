Etna, continua l’attività stromboliana: ancora fumo dal vulcano attivo più alto d’Europa [FOTO] (Di domenica 30 agosto 2020) continua l’attività stromboliana dell’Etna che anche oggi, come negli ultimi giorni, regala scatti mozzafiato. Si leva ancora una colonna di fumo dal vulcano attivo più alto d’Europa (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto). Ieri, l’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia di Catania, ha reso noto che sull‘Etna permane un intenso degassamento accompagnato da una discontinua e blanda attivita’ esplosiva. Per quanto riguarda l’andamento temporale dell’ampiezza media del tremore vulcanico continua a mostrare delle evidenti oscillazioni di ... Leggi su meteoweb.eu

