Donna valdostana torna positiva dopo quattro mesi (Di domenica 30 agosto 2020) Era stata dichiarata guarita dal coronavirus il 24 aprile scorso ed è tornata positiva. Il caso riguarda una Donna valdostana, di mezza età, che ieri è stata ricoverata per altre patologie all’ospedale Parini di Aosta.Dal tampone effettuato al momento dell’ingresso è quindi emersa la nuova positività. “Probabilmente - spiega il primario di malattie infettive, Alberto Catania - non è una riattivazione del virus ma la paziente ha ancora dei residui virali che sono stati riscontrati dal tampone. Non può essere una reinfezione perché ha gli anticorpi” Leggi su huffingtonpost

Yogaolic : RT @Agenzia_Ansa: Donna valdostana torna positiva dopo 4 mesi #Coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : Donna valdostana torna positiva dopo 4 mesi #Coronavirus #ANSA - JLBuenoMendez : RT @ilmessaggeroit: #coronavirus, donna valdostana torna positiva dopo quattro mesi: «Non è reinfezione» - mludodc : RT @riktroiani: Guarita dal #coronavirus il 24 aprile scorso è tornata positiva. È una donna valdostana ricoverata per altre patologie. 'Il… - ReverendoAdria1 : RT @HuffPostItalia: Donna valdostana torna positiva dopo quattro mesi -

Ultime Notizie dalla rete : Donna valdostana Coronavirus, donna valdostana torna positiva dopo quattro mesi: «Non è reinfezione» Il Messaggero Coronavirus, donna valdostana torna positiva dopo quattro mesi: «Non è reinfezione»

Per i medici non si tratta di un caso di reinfezione, sta di fatto che una donna valdostana dichiarata guarita dal coronavirus il 24 aprile scorso ed è tornata positiva. La paziente, di mezza età, ier ...

Donna valdostana torna positiva dopo quattro mesi

Era stata dichiarata guarita dal coronavirus il 24 aprile scorso ed è tornata positiva. Il caso riguarda una donna valdostana, di mezza età, che ieri è stata ricoverata per altre patologie all’ospedal ...

Per i medici non si tratta di un caso di reinfezione, sta di fatto che una donna valdostana dichiarata guarita dal coronavirus il 24 aprile scorso ed è tornata positiva. La paziente, di mezza età, ier ...Era stata dichiarata guarita dal coronavirus il 24 aprile scorso ed è tornata positiva. Il caso riguarda una donna valdostana, di mezza età, che ieri è stata ricoverata per altre patologie all’ospedal ...