Cristiano Malgioglio: “Messi? Un po’ basso. Tra lui e Ronaldo, scelgo Beckham” (Di domenica 30 agosto 2020) “Messi? Carino, anche se un po’ basso. L’ho conosciuto a Barcellona a una cena con Antonia Dell’Atte, la musa di Armani. Lui o Ronaldo? Meglio Beckham. Non gioca da 10 anni? Cosa me ne frega del calcio? Di Ronaldo so solo che continuano a fare il fotomontaggio con la mia faccia e il suo corpo. Chissà cosa pensa quando la vede… Tiki Taka? Se lo ha fatto Wanda Nara potevano chiamare anche me“. Lo ha dichiarato Cristiano Malgioglio, autore e volto televisivo, in un’intervista concessa ai microfoni di Libero. Leggi su sportface

