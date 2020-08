Covid, nuovi casi a Torre del Greco: “Hanno tra i 20 e i 30 anni” (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Non migliora la situazione Covid a Torre del Greco dove aumenta il numero dei contagi. Sono stati infatti eseguiti 30 tamponi e rilevati 5 nuovi positivi asintomatici. E’ quanto attestato dal Centro Operativo Comunale, presieduto dal sindaco Giovanni Palomba, che precisa trattarsi dell’accertata positività di giovani rispettivamente tra i 20 e i 30 anni, attualmente in isolamento domiciliare, di rientro da diverse località turistiche italiane. Solo pochi giorni fa, il sindaco ha deciso di sospendere gli eventi, ma questo non sembra bastare a fermare il vertiginoso aumento di casi. Attualmente il numero di positivi sale a 15. Continua, nel frattempo, lo screening ​degli ulteriori ... Leggi su anteprima24

