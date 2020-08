Coronavirus in Lombardia, sempre più giovani in rianimazione: intubato 18enne (Di domenica 30 agosto 2020) Milano, 30 agosto 2020 - Ieri erano diciotto i lombardi contagiati dal Coronavirus in terapia intensiva: uno più di venerdì, quattro più di giovedì quando erano scesi a 14 dai 17 di mercoledì, anche ... Leggi su ilgiorno

