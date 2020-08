Champions League femminile 2020, finale Lione-Wolfsburg: data, orario, tv e streaming (Di domenica 30 agosto 2020) C’è grande attesa per l’ultimo atto della Champions League femminile di calcio. In campo Wolfsburg contro Lione e in palio c’è il trofeo più ambito a livello continentale. Si gioca alle 20:00 di domenica 30 agosto e a trasmettere la partita in diretta tv esclusiva sarà Sky Sport Football con telecronaca di di Gaia Brunelli e commento tecnico di Martina Angelini. La partita potrà essere seguita anche in streaming sulla piattaforma Sky Go. Le francesi cercano il quinto titolo consecutivo, le tedesche sognano il terzo appuntamento con la storia. Leggi su sportface

