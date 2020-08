Volley femminile, Supercoppa 2020: i risultati aggiornati in tempo reale (Di sabato 29 agosto 2020) I risultati aggiornati in tempo reale della Supercoppa femminile 2020 di Volley. Si parte sabato 29 agosto con i primi match del primo turno, per poi concludere con la finale del 6 settembre nella Piazza dei Signori a Vicenza. Formula inedita che vedrà al via tutte le formazioni partecipanti alla Serie A1 femminile 2019/2020, con Busto Arsizio direttamente al secondo turno e Conegliano già qualificata in Final Four in virtù delle defezioni di Filottrano e Caserta. Di seguito tutti i risultati della manifestazione. FORMULA E DATE IL PROGRAMMA DEL PRIMO TURNO IL TABELLONE DEL SECONDO TURNO Ecco il calendario completo e i risultati della ... Leggi su sportface

