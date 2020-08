Vanessa Incontrada saluta la televisione: “Non mi rivedrete più così tanto” (Di sabato 29 agosto 2020) Apprezzata da milioni di fan in tutta Italia, la conduttrice Vanessa Incontrada ha scagliato un fulmine a ciel sereno. In una recente intervista, infatti, ha raccontato quali sono i suoi progetti futuri, che la porteranno lontana dalla televisione. Nella stessa intervista, ha raccontato anche chi sia il vip con cui si emoziona di più quando è sul palco. Vanessa Incontrada pronta a lasciare la tv Dagli indimenticabili anni di Zelig a oggi, Vanessa Incontrada si è sempre rilanciata e ha trovato spazio in cui offrire la sua professionalità e personalità. Amata dai fan, anche in questo periodo è particolarmente attiva: la Incontrada è stata giudice di Amici di Maria de Filippi, ma anche al fianco di ... Leggi su thesocialpost

