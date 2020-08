Uomini e Donne: ecco chi sono i due tronisti scelti per la nuova stagione (Di sabato 29 agosto 2020) Vi ricordate del sondaggio tra tre ragazzi scelti dalla redazione? Nella registrazione della prima puntata sono stati svelati i nomi dei due tronisti scelti per la nuova stagione Uomini e Donne, il pubblico ha deciso: ecco chi sono i due nuovi tronisti Qualche settimana fa la redazione di Uomini e Donne attraverso la pagina Instagram ufficiale ha lanciato un sondaggio. Tra tre ragazzi scelti il pubblico avrebbe dovuto sceglierne due. Questi due ragazzi sarebbero diventati i due nuovi tronisti della nuova stagione. I ragazzi scelti erano Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Davide ... Leggi su kontrokultura

