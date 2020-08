Tennis: Djokovic e Pospisil spingono per la creazione di un sindacato autonomo dei giocatori (Di sabato 29 agosto 2020) Novak Djokovic e Vasek Pospisil starebbero creando un’associazione sindacale autonoma per sostenere i Tennisti professionisti. Così si legge in una lettera inviata ai giocatori, dove si parla della possibile istituzione della PTPA. “A differenza di molti altri sport professionistici, il Tennis professionistico maschile non ha mai avuto un organo rappresentato per i giocatori dai giocatori – si legge nella mail -. L’obiettivo del PTPA non è sostituire l’ATP, ma fornire ai giocatori una struttura di autogoverno indipendente dall’ATP e direttamente rispondente alle esigenze e alle preoccupazioni dei membri dei giocatori”. Il sindacato, inoltre, sarebbe governato dal ... Leggi su sportface

