Serie A, Attilio Fontana: “Aprire gli stadi? Assolutamente si” (Di sabato 29 agosto 2020) Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, fa chiarezza sulla riapertura degli stadi in Serie A e nelle altre categorie: “Farò richiesta al Governo” La Serie A è al lavoro per la riapertura degli stadi. Il calcio senza pubblico non è completo, nonostante resti protagonista per la sua bellezza e ci faccia divertire lo stesso anche davanti un televisore. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, per discutere sulla possibilità di rivedere le bandiere e sentire i cori all’interno dello stadio. “Riaprire gli stadi? Assolutamente sì. La ripresa della normalità passa per ... Leggi su zon

