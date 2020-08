Sanità, addio al superticket in tutta Italia: quando e cosa cambia (Di sabato 29 agosto 2020) Dal primo settembre scompare la tassa aggiuntiva al ticket. Si tornerà al ticket ordinario, uguale su tutto il territorio nazionale, arrivando a un massimo di 40 euro. Abolita, dunque, la quota aggiuntiva di 10 euro. Sanità, addio al superticket in tutta Italia dal 1° settembre Con questa novità, si cancella, aveva detto il ministro della … L'articolo Sanità, addio al superticket in tutta Italia: quando e cosa cambia TeleclubItalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

fattoquotidiano : Sanità, dall’1 settembre addio al superticket di 10 euro su visite specialistiche ed esami - repubblica : Addio superticket, la sanità pubblica costa meno - repubblica : Addio superticket, la sanità pubblica costa meno [di MICHELE BOCCI] [aggiornamento delle 11:03] - AlfredoFagiani : RT @fattoquotidiano: Sanità, dall’1 settembre addio al superticket di 10 euro su visite specialistiche ed esami - ribelle51 : RT @fattoquotidiano: Sanità, dall’1 settembre addio al superticket di 10 euro su visite specialistiche ed esami -

