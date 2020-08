Salvini: “Tutte le vite contano, non quelle di bianchi o neri” (Di sabato 29 agosto 2020) Il leader della Lega, Matteo Salvini, è da sempre molto attivo sui suoi profili social, in particolar modo su Twitter, dove esprime tutti suoi pensieri in merito alle più svariate situazioni che caratterizzano il nostro Paese e non solo. Quest’oggi Salvini è voluto tornare nuovamente sul tema dei migranti e del movimento Black Lives Matter che, a detta sua, non dovrebbe riguardare soltanto persone di colore, ma tutte le vite umane: “In Italia, in Europa e negli Stati Uniti TUTTE LE vite contano, non quelle dei bianchi o dei neri. Black Lives Matter? No, AllLivesMatter“. In Italia, in Europa e negli Stati Uniti TUTTE LE vite contano, non quelle dei bianchi o dei ... Leggi su sportface

