Retroscena Blogo: La vita in diretta, dopo la rottura con Matano è fuori il capostruttura Rai1 Rizzelli, al suo posto Raffaella Sallustio (Di sabato 29 agosto 2020) Ore frenetiche in viale Mazzini dopo la notizia - anticipata in esclusiva da Blogo - riguardante Stefano Rizzelli, il quale, in seguito alla rottura professionale con Alberto Matano (il quale, da noi contattato due giorni fa - ha negato tutto), ha lasciato l'incarico di capostruttura Rai1. Secondo quanto ci risulta, da ieri sarebbero in corso le riunioni per decidere chi dovrà prendere il posto di Rizzelli per occuparsi della nuova stagione de La vita in diretta, al via lunedì 7 settembre.Retroscena Blogo: La vita in diretta, dopo la rottura con Matano è ... Leggi su blogo

toysblogit : Retroscena Blogo: La vita in diretta, dopo la rottura con Matano è fuori il capostruttura… - MaurizioAlbiati : RT @tvblogit: Retroscena Blogo: La vita in diretta, capostruttura Rai1 Rizzelli rompe con Matano e lascia? - FabioTraversa : RT @tvblogit: Retroscena Blogo: La vita in diretta, capostruttura Rai1 Rizzelli rompe con Matano e lascia? - twittantoridi : RT @tvblogit: Retroscena Blogo: La vita in diretta, capostruttura Rai1 Rizzelli rompe con Matano e lascia? - RAGATZUSAMUELE : RT @tvblogit: Retroscena Blogo: La vita in diretta, capostruttura Rai1 Rizzelli rompe con Matano e lascia? -

Ultime Notizie dalla rete : Retroscena Blogo Lorella Cuccarini a Lo Zecchino d'Oro ma la Rai non lo ufficializza, ecco perché TVBlog.it Star Wars: Squadrons - nuovo trailer single player Gamescom 2020

Piloti, allacciate le cinture e preparatevi a prendere il volo! Oggi, Electronic Arts, Motive Studios e Lucasfilm hanno svelato un nuovo video sull’autentica storia in single player di Star Wars™: Squ ...

Svelato il tanto atteso trailer della modalità single player di Star Wars: Squadrons (foto e video)

L’universo Star Wars ha giocato senza dubbio un ruolo da protagonista all’interno dell’evento Gamescom, tenutosi ieri in tarda serata. Oltre all’annuncio di LEGO Star Wars: The Skywalker Saga e The Si ...

Piloti, allacciate le cinture e preparatevi a prendere il volo! Oggi, Electronic Arts, Motive Studios e Lucasfilm hanno svelato un nuovo video sull’autentica storia in single player di Star Wars™: Squ ...L’universo Star Wars ha giocato senza dubbio un ruolo da protagonista all’interno dell’evento Gamescom, tenutosi ieri in tarda serata. Oltre all’annuncio di LEGO Star Wars: The Skywalker Saga e The Si ...