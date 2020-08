Regionali, la Cgil: “Per l’Irpinia, proposte concrete per il rilancio” (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minuti«Con l’avvio della campagna elettorale si evidenzia ancor più in tutta la sua drammaticità la grande crisi di rappresentanza che a tutti i livelli interessa la provincia di Avellino», il segretario generale della Cgil Franco Fiordellisi e il segretario generale Filctem Cgil Carmine De Maio a un mese dalle elezioni Regionali sottolineano i problemi dell’Irpinia. «La nostra – dicono i sindacalisti – è una provincia devastata sia sul piano sociale che su quello economico: negli ultimi tre anni c’è stato un vero e proprio tracollo con centinaia e centinaia di posti di lavoro andati in fumo, tante aziende in grande difficoltà anche per l’assenza dei servizi infrastrutturali delle zone ... Leggi su anteprima24

