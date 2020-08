Project Cars 3: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot (Di sabato 29 agosto 2020) Agosto sta volgendo al termine, sono in arrivo diversi titoli di guida sul mercato, seppur di genere decisamente differenti, tra questi vi è quello di cui vi parleremo oggi, già disponibile da qualche giorno su PC e Console, distribuito da Bandai Namco. Lanciato diversi anni fa, è giunto al terzo capitolo della serie, cambiando genere al fine di dare del filo da torcere al Forza Motor Sport di Microsoft, ci stiamo riferendo naturalmente a Project Cars, un racing game nato come un Simulativo e diventato col tempo più un’Arcade. Dopo aver trascorso svariate gare in sua compagnia, vogliamo condividere con voi a seguire la Recensione, anticipandovi che abbiamo testato la versione Xbox One X. Project Cars 3 Recensione Project ... Leggi su gamerbrain

HDblog : RT @HDblog: Project Cars 3 è disponibile all'acquisto: già in offerta su Amazon per PS4 - lucatrentini5 : @Codemasters oggi ho giocato a Project Cars 3 ma alla fine e grid non Project Cars 3 - Pepy1208 : RT @PlayStationIT: La modalità Carriera di #ProjectCars3 trasforma i piloti della domenica in leggende delle piste! - rossi20_rossi : RT @PlayStationIT: La modalità Carriera di #ProjectCars3 trasforma i piloti della domenica in leggende delle piste! - PCGamingit : DISPONIBILI Project CARS 3 e CAPTAIN TSUBASA - -