Piero Chiambretti: "Georgina Rodriguez a Tiki Taka? Non fa la differenza da sola" (Di sabato 29 agosto 2020) Piero Chiambretti è intervenuto a Radio Sportiva in qualità di nuovo conduttore di Tiki Taka ed ha risposto in particolare alle domande su un possibile ruolo di Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, in qualità di opinionista. "L'idea è uscita sui giornali ancora prima che noi lo sapessimo – ha spiegato Chiambretti – Se viene è un gran piacere, ma da sola non fa la differenza." Parole che sembrano almeno parzialmente chiudere alla possibilità che Georgina possa ricoprire un ruolo che nel recente passato di Tiki Taka era stato ricoperto anche da Wanda Nara.

