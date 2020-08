Nizzolo tra vittorie e sogni: “se prendo la gialla la regalo a Messi, a patto che venga all’Inter” (Di sabato 29 agosto 2020) Inizia oggi l’edizione 107 del Tour de France, che si prospetta ricca di emozioni nonostante le restrizioni e le regole rigide dovute all’emergenza coronavirus. A correre per le strade francesi ci sarà anche Giacomo Nizzolo che nell’ultima settimana ha regalato uno spettacolo unico conquistando il titolo di campione italiano e quello di campione europeo. Credits POCI’S“Sono tranquillo. Ho una grande occasione, ma è inutile pensarci troppo. Andrà come andrà. Con i compagni abbiamo visionato gli ultimi 50 chilometri del percorso: facili, li avrei preferiti più tecnici, ma sto bene. Questo fa la differenza rispetto al passato. Rispetto tutti e non temo nessuno. Poi, in una volata al Tour, l’asticella si alza. Tra Sagan, Ewan, Bennett, Viviani e via discorrendo. Le due maglie mi hanno dato gioia e ... Leggi su sportfair

