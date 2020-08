Nba in lutto: addio a Cliff Robinson, ex ala dei Portland Trail Blazers e tra i primi lunghi in grado di tirare da tre e difendere (Di sabato 29 agosto 2020) Primo lungo bravo a tirare e difendere, sesto uomo tra i migliori di sempre, impossibile da non riconoscere per via della fascetta in testa: questo era Cliff Robinson, morto oggi a 53 anni per le conseguenze di un cancro. La notizia della scomparsa dell’ex ala dei Portland Trail Blazers è stata comunicata dalla sua famiglia a una televisione di Buffalo, nello stato di New York. L’ex giocatore Nba, votato sesto uomo dell’anno nel 1993 e convocato all’All Sta Game l’anno successivo, aveva subito un infarto nel 2017 e nel 2018 gli era stato asportato un tumore dalla mandibola. L’attuale coach dei Dallas Mavericks Rick Carlisle (che lo ha allenato due volte in carriera) ha parlato di un decesso per complicazioni dovute al cancro. ... Leggi su ilfattoquotidiano

