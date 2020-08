Mugello aperto a 3.000 spettatori (Di sabato 29 agosto 2020) Ordinanza della Regione Toscana per il Gp del 13 settembre, il primo col pubblico. Spa, Rosse da incubo. Leggi su quotidiano

Sport_Mediaset : La #F1 riapre al pubblico ?? Il 13 settembre al #Mugello fino a 3000 persone potranno assistere alla gara dalle tri… - fseviareggio : RT @iltirreno: La soddisfazione (misurata) del primo cittadino dopo l'ordinanza di Rossi che apre a 3.000 spettatori le porte dell'autodrom… - MonteSan89 : #F1 #Mugello aperto a 3000 tifosi? Manca solo l’ufficialità! @MugelloCircuit - iltirreno : La soddisfazione (misurata) del primo cittadino dopo l'ordinanza di Rossi che apre a 3.000 spettatori le porte dell… - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: La #F1 riapre al pubblico ?? Il 13 settembre al #Mugello fino a 3000 persone potranno assistere alla gara dalle tribune… -

Ultime Notizie dalla rete : Mugello aperto

di Leo Turrini Rossa, si. Ma come la luce di un semaforo. Quindi ferma, sebbene affiori addirittura il sospetto che i tentativi di correggere una macchina concettualmente sbagliata si stiano rivelando ...[Rassegna stampa] – Il Mugello ospiterà un numero contingentato di tifosi per la prima edizione del GP di Formula 1 nella sua storia. Posti limitati, polizia in allerta e Ferrari Club: sarà questo il ...