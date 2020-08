Migranti, Banksy: "Ho comprato la nave perché Ue non li soccorre" (Di sabato 29 agosto 2020) "Ho comprato la nave perchè Ue non soccorre i Migranti: All Black Lives Matter". Questo il messaggio che l'artista inglese Banksy ha affidato a un video sulla Louise Michel, la nave da lui finanzata per il soccorso ai Migranti nel Mediterraneo Agenzia Vista nave Migranti Persone: Banksy  Leggi su ilgiornale

