Lo studio sui bimbi asintomatici contagiosi fino a tre settimane (Di sabato 29 agosto 2020) Una nuova ricerca, pubblicata sulla rivista Jama Pediatrics, indica che i bambini possono diffondere Sars-CoV-2 fino a 3 settimane, anche se asintomatici o dopo la scomparsa dei sintomi. Il Mattino scrive che un gruppo di ricercatori del Children’s national hospital di Washington, guidato da Roberta De Biasi, ha studiato 91 pazienti pediatrici ricoverati in 22 ospedali sudcoreani, di cui circa il 22% non ha sviluppato sintomi, il 20% era inizialmente asintomatico ma poi ha avuto sintomi dopo,mentre il 58% era già sintomatico al momento del test. Durante lo studio i bambini sono stati testati ogni 3 giorni e si è visto che la durata dei sintomi variava parecchio, da 3 giorni a 3 settimane. Mentre il virus è rimasto ... Leggi su nextquotidiano

