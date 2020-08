L’NBA dice addio a Clifford Robinson: l’inconfondibile ‘Uncle Cliff’ con la fascetta (Di sabato 29 agosto 2020) L’NBA piange la morte di Clifford Robinson. Nella notte italiana la famiglia dell’ex stella dei Portland Trail Blazers ha comunicato ad una tv di Buffalo (New York), la morte di ‘Uncle Cliff’ a causa delle complicazioni dovute al cancro. Impossibile dimenticare la sua fascetta in testa, così come le sue giocate. Fu uno dei primi ‘lunghi moderni’, capaci di tirare dalla distanza con pericolosità, abilità che unita ad ottime doti difensive (fu inserito nel 2° quintetto difensivo nel 2000 e nel 2002) lo ha reso un giocatore indispensabile per le sue squadre, tanto da ritagliarsi anche un ruolo da miglior 6° uomo della stagione ’93. Lontano dal basket la vita gli ha riservato tanto dolore: è sopravvissuto da un infarto nel 2017 e gli è stato asportato ... Leggi su sportfair

