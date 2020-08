La posta di Rai YoYo torna con le nuove puntate dal 31 agosto 2020 (Di sabato 29 agosto 2020) Ancora qualche giorno di vacanza per i bambini prima del tanto atteso rientro a scuola. C’è chi inizierà il 7, chi invece rivedrà i suoi compagni il 14 e qualcuno invece andrà a scuola il 24. C’è quindi ancora tempo per seguire al mattino un appuntamento da non perdere, quello con la posta di YoYo. Da lunedì 31 agosto alle 7.55 per “La posta di YoYo” uno dei programmi più seguiti e amati del canale di Rai Ragazzi ci farà compagnia con le nuove puntate. Vediamo cosa ci aspetta in queste nuove puntate con alcune anticipazioni per grandi e piccini. LA posta DI YoYo: DA LUNEDI’ nuove ... Leggi su ultimenotizieflash

