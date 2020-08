Juventus, Tacchinardi: «Kean ha perso un anno andando via» (Di sabato 29 agosto 2020) L’ex calciatore della Juventus ha parlato del possibile ritorno in bianconero di Kean Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del possibile ritorno in bianconero di Moise Kean dopo la stagione in Premier League all’Everton. «Se Kean torna concentrato può esplodere. È un purosangue, operazione da fare. Ha perso un anno andando via, restando alla Juventus sarebbe già esploso. Pirlo? Ha una missione tremendamente difficile non avendo mai allenato. Avrà addosso tensioni e pressioni, bisognerà dargli il tempo di sbagliare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

