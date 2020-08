In giro per Benevento senza mascherina, notificata la multa a Salvini (Di sabato 29 agosto 2020) I vigili urbani di Benevento si sono avvalsi di immagini video e fotografiche e stanno continuando ad identificare altri soggetti partecipanti all’incontro con Matteo Salvini, che ugualmente saranno multati. E’ in corso di notifica da parte della Polizia municipale di Benevento una multa al leader della Lega Matteo Salvini ed ai due parlamentari campani Pina … Leggi su 2anews

mante : ieri il Corriere ha sparato il numero di 1/3 dei prof che non vogliono fare il test sierologico. Oggi titola “I pro… - matteosalvinimi : In Liguria, il campione di motocross Vanni Odera si dedica da anni alla Mototerapia, offrendo gratuitamente un giro… - davidealgebris : Finto Ministro degli Esteri ironizza e fa’ battute razziste e NYT giustamente lo massacra. Ma come e’ accettabile… - Ferro_GFsport : Spa non è da considerare un'eccezione per @ScuderiaFerrari Nelle qualifiche fin qui disputate il distacco dalla Po… - paola_112233 : RT @iamiikaz: Sapete cosa più mi piace di questi hashtag? L'unione che creano nel fandom. Vedo gente letteralmente da TUTTO il mondo: India… -

Ultime Notizie dalla rete : giro per Emis Killa: “Conoscente positivo è andato in giro per paura di essere giudicato” Il Fatto Quotidiano LIVE Trofeo Matteotti 2020 in DIRETTA: assolo di un irresistibile Valerio Conti! Sul podio Rubio e Savini

16:13 Conti resiste al rientro di due avversari e vince per pochi metri! Splendida azione solitaria del corridore italiano. 16:12 Conti all’ultimo chilometro! Manca poco all’azzurro per la vittoria. 1 ...

Tutti "eroici". Viaggio lento in bici tra colline e borghi senesi sulle celebri strade bianche

Con passione. Con lentezza. Con dolcezza. E soprattutto per tornare a casa felici dopo una pedalata tra le valli del Chianti e la Val d’Orcia. Lunga 209 km. In una sola giornata (come avviene per alcu ...

16:13 Conti resiste al rientro di due avversari e vince per pochi metri! Splendida azione solitaria del corridore italiano. 16:12 Conti all’ultimo chilometro! Manca poco all’azzurro per la vittoria. 1 ...Con passione. Con lentezza. Con dolcezza. E soprattutto per tornare a casa felici dopo una pedalata tra le valli del Chianti e la Val d’Orcia. Lunga 209 km. In una sola giornata (come avviene per alcu ...