I primati di Patti Smith (Di sabato 29 agosto 2020) Come tanti artisti anche Patti Smith ha vissuto un 2020 fatto di incertezze, appuntamenti rimandati, isolamento e tentativi di mantenersi in contatto con le persone attraverso la rete. Lo scorso aprile, il mese che secondo il presidente Trump avrebbe magicamente spazzato via la pandemia, Patti ha condiviso in un podcast la colonna sonora della sua vita. Si innamorò della musica a 7 anni quando, costretta anche allora all’isolamento per colpa della scarlattina, ascoltò alla radio per caso Un bel dì … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : primati Patti I primati di Patti Smith | il manifesto Il Manifesto I primati di Patti Smith

Come tanti artisti anche Patti Smith ha vissuto un 2020 fatto di incertezze, appuntamenti rimandati, isolamento e tentativi di mantenersi in contatto con le persone attraverso la rete. Lo scorso april ...

Il capitano Mariana Kramer resta all’Alma Patti: esordirà in A2 a 43 anni

Esordire a 43 anni in Serie A2 è possibile, ancor di più se hai una scorta di 2.339 punti realizzati durante una carriera cestistica intrapresa in Italia. Mariana Kramer, ala italo-argentina classe, r ...

Come tanti artisti anche Patti Smith ha vissuto un 2020 fatto di incertezze, appuntamenti rimandati, isolamento e tentativi di mantenersi in contatto con le persone attraverso la rete. Lo scorso april ...Esordire a 43 anni in Serie A2 è possibile, ancor di più se hai una scorta di 2.339 punti realizzati durante una carriera cestistica intrapresa in Italia. Mariana Kramer, ala italo-argentina classe, r ...