Giammauro Berardi figlio Barbara D’Urso: perchè non vuole si parli di lui? (Di sabato 29 agosto 2020) Questo articolo Giammauro Berardi figlio Barbara D’Urso: perchè non vuole si parli di lui? . Giammauro Berardi è il figlio di Barbara D’Urso. Scopriamo chi è e soprattutto scopriamo il motivo per il quale la conduttrice non parla mai di lui. La regina indiscussa della televisione italiana è senza dubbio Barbara Durso. La conduttrice, all’interno dei due programmi che conduce, “Domenica Live” e “Pomeriggio 5”, parla sempre di sé e … Leggi su youmovies

Giammauro Berardi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Giammauro Berardi