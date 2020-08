Formula 1 - Al Mugello ammessi 3 mila spettatori (Di sabato 29 agosto 2020) Il Mugello ospiterà per la prima volta un Gran Premio di Formula 1 il prossimo 13 settembre e, novità assoluta per questa stagione, quasi tremila persone potranno assistere al weekend di gara.I fan tornano in pista. Limpianto toscano, di proprietà della Ferrari, ha presentato un dettagliato piano operativo per poter gestire lingresso contingentato del pubblico, approvato oggi dalla Regione Toscana. Ogni giorno, potranno accedere un massimo di 2880 persone in pista: mille saranno ammessi nella Tribuna Centrale e altri mille potranno assistere alla gara dalla Tribuna Materassi. Altri 880 potranno seguire levento dalla Tribuna 58, quella che si affaccia sullArrabbiata: questi biglietti saranno venduti in prelazione ai membri degli Scuderia Ferrari Club, visto che il team di Maranello festeggerà ... Leggi su quattroruote

Mentre la Ferrari ha vissuto uno dei weekend più brutti in Formula 1 a Spa, la casa di Maranello sorride per l’appuntamento Challenge Europe del Mugello. Quattro giorni intensi sulla pista di casa, l’ ...

Ast e Gruppo giornalisti sportivi: appello alle istituzioni perchè al Gran premio del Mugello sia garantito l'accesso anche ai giornalisti toscani In vista del Gran Premio della Toscana Ferrari 1000 d ...

