Elisabetta Gregoraci bacchetta Briatore: parole dure (Di sabato 29 agosto 2020) Questo articolo . Elisabetta Gregoraci ha bacchettato pesantemente il suo ex marito Flavio Briatore, colpito dal Covid-19. Ma cosa ha detto la showgirl? La positività al Covid-19 di Flavio Briatore è senza alcun dubbio una delle notizie che più sta facendo parlare e chiacchierare negli ultimi giorni, in particolar modo sul mondo dei social network. A voler dire … Leggi su youmovies

fanpage : #Briatore positivo al #Covid19, arriva il commento di Elisabetta Gregoraci - thegreatlio18 : RT @ahoy_boy98: - Elisabetta Gregoraci - Matilde Brandi - Contessa De Blanck - Flavia Vento E ANCHE QUEST’ANNO CAST FEMMINILE DA 100 E L… - QuotidianPost : Elisabetta Gregoraci severa con Flavio Briatore: cosa ha detto? - Against_Caste : RT @fanpage: #Briatore positivo al #Covid19, arriva il commento di Elisabetta Gregoraci - tempoweb : #Briatore va in isolamento a casa della #Santanche e la #Gregoraci si prepara ad entrare in quella del #GFvip ??… -