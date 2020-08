Coronavirus, Flavio Briatore dimesso: le sue condizioni attuali (Di sabato 29 agosto 2020) . Il manager lascia il San Raffaele e torna a casa per rispettare la quarantena obbligatoria Flavio Briatore è stato dimesso dal San Raffaele di Milano. Come anticipato ieri attraverso una nota dell’ospedale, l’ex manager di Formula 1 è stato rimandato a casa nella mattinata di sabato. Le … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Su Instagram Flavio Briatore ha dedicato un messaggio al figlio Nathan Falco in vista dell'isolamento domiciliare che attende l'imprenditore dopo le dimissioni dal San Raffaele dove era ricoverato da ...Elisabetta Gregoraci si confessa su Flavio Briatore e svela come sta. L’imprenditore è stato ricoverato al San Raffaele di Milano dove in seguito a un tampone è risultato positivo al Coronavirus. Il p ...