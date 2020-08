Coronavirus: Argentina,lockdown esteso fino al 20 settembre (Di sabato 29 agosto 2020) ANSA, - BUENOS AIRES, 28 AGO - Nel giorno in cui è stato registrato il record dei contagi da Coronavirus in 24 ore, 11.717,, l'Argentina ha annunciato una nuova estensione dell'isolamento sociale in ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - BUENOS AIRES, 28 AGO - Nel giorno in cui è stato registrato il record dei contagi da coronavirus in 24 ore (11.717), l'Argentina ha annunciato una nuova estensione dell'isolamento sociale in ...

