Chadwick Boseman: da Viola Davis a Denzel Washington, i saluti sui social all'attore (Di sabato 29 agosto 2020) Da Viola Davis e Halle Berry a Denzel Washington, sono tanti i post social condivisi da chi ha voluto dare un ultimo saluto a Chadwick Boseman, l'attore di Black Panther morto a 43 anni. Si susseguono ininterrottamente i post social condivisi da fan e personaggi famosi che vogliono dare il loro ultimo saluto a Chadwick Boseman, attore noto soprattutto per essere stato Black Panther nel MCU, morto a 43 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro al colon. Da Viola Davis a Denzel Washington, leggiamo le loro parole d'amore rivolte all'amico e collega. Chadwick Boseman è morto da ... Leggi su movieplayer

