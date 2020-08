Briatore oggi lascia l’ospedale: trascorrerà l’isolamento a casa di Daniela Santanchè (Di sabato 29 agosto 2020) Briatore oggi lascia l’ospedale: trascorrerà l’isolamento a casa di Daniela Santanchè Flavio Briatore lascerà oggi l’ospedale San Raffaele dove da alcuni giorni è ricoverato perché positivo al Covid-19. “Le condizioni cliniche generali consentono al paziente di continuare la terapia in isolamento domiciliare, come previsto in caso di positività al Coronavirus”, ha reso noto in un comunicato lo stesso ospedale. Ma non a casa sua, a Montecarlo: le regole di sicurezza sanitaria sul coronavirus non glielo consentono. Lo ospiterà l’amica Daniela Santanchè, che gli mette a disposizione un’ala indipendente della sua grande abitazione ... Leggi su tpi

