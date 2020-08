Barcellona, i 5 motivi per cui non bisogna vendere Lionel Messi (Di sabato 29 agosto 2020) In realtà, dalla Spagna, il Mundo Deportivo assicura che il club blaugrana non vorrebbe lasciar partire Messi. E i motivi sono diversi Leggi su 90min

Christi92636444 : @theboss_1908 @DiMarzio Non va escluso per tre motivi.... giocatore in uscita dal barça, costo cartellino di 40 mil… - infoitsport : Inter, due motivi spingono il Barcellona a cedere Vidal: terzo tentativo di Conte, ma serve… - infoitsport : Lionel Messi e Barcellona, 220 milioni di motivi per dirsi addio e i 'trucchetti' di Bartomeu - fcin1908it : Inter, due motivi spingono il Barcellona a cedere Vidal: terzo tentativo di Conte, ma serve... -… - GianlucaForesti : @MarcoBellinazzo Arriva il sapientone,peccato che tutti parlate di soldi senza dimenticare che lui se ne va soda Ba… -