Barbara D’Urso, il décolleté a bordo piscina fa impazzire i fan (Di sabato 29 agosto 2020) E’ di appena un’ora fa, lo scatto pubblicato su Instagram da Barbara D’Urso e già si contano oltre 35.000 cuoricini. La regina di Canale 5, non cede alle critiche e sfodera nuovamente l’artiglieria pesante. Barbara D’Urso e gli scatti da vamp Non si sono ancora attutite le critiche dei soliti hater anti D’Urso che Carmelita … L'articolo Barbara D’Urso, il décolleté a bordo piscina fa impazzire i fan proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

arelis888 : @trattomale ESCLUSIVO! SHOCK! Come direbbe Barbara D'Urso... ?? - lautarvo : Devi rispettare Barbara D'Urso — ha 165 anni - lagoldoninuda : Se vi segate su Barbara d'Urso non siete maiali, siete necrofili - brunettecookie : Certo che ce ne vuole di coraggio e fantasia per mettere Chiara Ferragni sullo stesso livello dei tronisti e dei pe… - fabbianorozzang : RT @dea_channel: Caffè shakerato a bordo piscina per la dea Barbara D'Urso ???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia