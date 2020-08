Armine vittima di un mondo in cui se non odi non esisti (Di sabato 29 agosto 2020) . Scorrendo gli insulti gratuiti e crudeli alla modella scelta da Gucci c’è da rabbrividire. La sua colpa? Non essere abbastanza bella secondo i disprezzatori professionisti. Abbiamo passato gli ultimi vent’anni a criticare le modelle: troppo magre, troppo belle, troppo differenti dalle donne qualsiasi. Sono arrivate le oversize, e anche qui non sono mancate le critiche: troppo grasse, legittimano l’obesità, troppo poco somiglianti alle donne qualsiasi. Adesso che la moda ha fatto della diversità la sua bandiera – modelle di etnie diverse, modelle con la vitiligine, modelle con handicap – abbiamo ancora da criticare. E questa volta lo facciamo sulla pelle, letteralmente, dell’armena Armine Harutyunyan, scelta da Gucci come mannequin. La ragazza – 23 anni, 37,3 mila follower su Instagram ... Leggi su limemagazine.eu

