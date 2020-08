Vietri sul Mare, c’è un residente contagiato dal Covid: l’annuncio del sindaco (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVietri sul Mare (Sa) – Il giorno in cui, come anticipato dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, si è registrato nell’intero territorio regionale un record di contagi con 180 nuovi positivi, anche il piccolo comune di Vietri sul Mare registra un caso di contagio. A comunicarlo il sindaco Giovanni De Simone che non ha fornito molti dettagli tranne il fatto che la persona in questione non ha sintomi gravi. “Abbiamo attivato tutte le procedure e messo in quarantena i parenti e le persone a lui vicine. Ci auguriamo che sia un caso isolato e la più veloce guarigione. Invito tutti ad usare le mascherine ed essere prudenti e lavare spesso le mani” ha detto il primo cittadino. L'articolo ... Leggi su anteprima24

