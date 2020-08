Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2020 ore 19:15 (Di venerdì 28 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 28 AGOSTO 2020 ORE 18.20 SIMONE PAZZAGLIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO IN DIREZIONE TANGENZIALE EST LE CODE SONO IN VIA DI SMALTIMENTO CODE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE IN ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA SI RALLENTA ANCHE SULLA LITORANEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA PER I CANTIERI ATTIVI SULLA TOGLIATTI LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’INCORONATA CAUSANO RIDUZIONE DI CARREGIATA IN DIREZIONE DELLA PRENESTINA PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE PER CONSENTIRE I LAVORI IN VIALE DELLE BELLE ARTI NELLE GIORNATE DI MARTEDI 1° SETTEMBRE E MERCOLEDI 2, LE LINEE ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : Oggi vi parlo di un quartiere periferico della città: siamo a Malafede, a sud di Roma. Stiamo realizzando una roton… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2020 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - frabarraco : RT @virginiaraggi: Oggi vi parlo di un quartiere periferico della città: siamo a Malafede, a sud di Roma. Stiamo realizzando una rotonda al… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2020 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2020 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Traffico Roma del 06-08-2020 ore 18 | 30 Zazoom Blog